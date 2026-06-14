صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای سی ایل ، توہین عدالت کی درخواست

  • پاکستان
ای سی ایل ، توہین عدالت کی درخواست

لاہور(کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ میں عثمان ڈار نے ای سی ایل سے نام نہ نکالنے پروفاقی سیکرٹری داخلہ و دیگر کیخلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کردی۔

 بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی نے موقف اپنایاکہ کسی بھی شخص کا نام ای سی ایل میں بغیر نوٹس شامل نہیں کیا جاسکتا، عدالت نے 25 فروری کو درخواست گزار کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ،عدالتی حکم کے باوجود درخواست گزار کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا ،عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرکے افسروں نے توہین عدالت کی ،استدعا ہے کہ عدالت وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کامران علی افضل، ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی جی امیگریشن محمد علی رندھاوا کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین 9جولائی کو مشہد میں کی جائیگی

بھارتی فضائیہ کا طیارہ لینڈنگ کے دوران تباہ، 5فوجی ہلاک

عدالتی حکم پر کینیڈی سنٹر سے ٹرمپ کا نام ہٹا دیاگیا

لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ بھارتی فوج کے نئے چیف آف آرمی سٹاف مقرر

عالمی منڈی میں تیل 3 فیصد تک سستا

اہم امریکی قانون ختم،فٹبال ورلڈ کپ کیلئے سکیورٹی خدشات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak