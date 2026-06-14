صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ندا یاسر ایک بار پھر متنازع بیان دیکر تنقید کی زد میں آگئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ندا یاسر ایک بار پھر متنازع بیان دیکر تنقید کی زد میں آگئیں

لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی ٹی وی کی معروف میزبان ندا یاسر ایک بار پھر متنازع بیان دے کر تنقید کی زد میں آگئی ہیں۔حال ہی میں اپنے مارننگ شو میں ندا یاسر نے ‘ملینیئلز بمقابلہ جنریشن زی’ کے موضوع پر گفتگو کی۔

جس دوران انہوں نے خود کو ملینیئل نسل کا نمائندہ قرار دیا۔پروگرام میں شریک اداکارہ اور میزبان امبر خان نے بھی متعدد بار ندا یاسر کو ملینیئل کہہ کر مخاطب کیا۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے دونوں میزبانوں کے دعوؤں پر سوالات اٹھا دیئے اورکہاکہ ملینیئل نسل میں 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد شامل ہوتے ہیں، جبکہ ندا یاسر اور امبر خان اس عمر کے زمرے میں نہیں آتیں بلکہ ان کا تعلق غالباً جنریشن ایکس سے ہے ۔کئی صارفین نے تبصرہ کیا کہ شو کرنے سے قبل موضوع پر مکمل تحقیق کرنی چاہیے تھی۔بعض افراد نے یہ بھی لکھا کہ جن فنکاروں کو پروگرام میں ملینیئل قرار دیا گیا ان میں سے اکثر درحقیقت اس نسل سے تعلق ہی نہیں رکھتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak