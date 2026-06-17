صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سہولیات دے 10ارب ڈالرز مل سکتے :کسان ونگ

  • پاکستان
حکومت سہولیات دے 10ارب ڈالرز مل سکتے :کسان ونگ

آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر مانگنے کے بجائے کسانوں پر اعتماد کرے خیبر سے کراچی تک کسان وفاقی بجٹ پر مایوس:شیخ وقاص، میاں غوث و دیگر

راولپنڈی (نیوزرپورٹر)تحریک انصاف کسان ونگ نے کہا ہے کہ اگر حکومت مطلوبہ سہولیات دے کر صرف ایک سال کسانوں پر اعتماد کر لے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ پہلے سال پاکستان کو زرعی ایکسپورٹ کے شعبے سے 10ارب ڈالر کا زر مبادلہ مل سکتا ہے ، کسان ونگ کے چیف آرگنائزر شیخ وقاص اکرم ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات خالدنواز سدھرائچ اور رکن قومی اسمبلی میاں غوث نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ خیبر سے کراچی تک ہر کسان نے وفاقی بجٹ پر انتہائی مایوسی کا اظہارکیا ہے ، وزیر خزانہ نے کسان یا زراعت کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا ۔ 1992 ء تک پاکستان کپاس کی 1 کروڑ 75 لاکھ گانٹھیں پیدا کررہا تھا اور آج 40 لاکھ گانٹھوں تک محدود ہے جبکہ بھارت 3 کروڑ گانٹھوں پر پہنچ چکا ہے اور بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے ۔ حکومت کسان تنظیموں کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق فوری اقدامات کرے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی، 61فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

پورٹ قاسم 5بہترین کارکردگی دکھانے والی پورٹس میں شامل

بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 6.1فیصد اضافہ ریکارڈ

ابھی مائیکروفنانس بینک نے سونے کے عوض قرض اسکیم متعارف کرادی

اسلامی بینکاری کے فروغ کیلئے برانچ تبدیلی کا عمل مزید آسان

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak