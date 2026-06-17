صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بارش

  • پاکستان
لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بارش

پنجاب میں مون سون کا باقاعدہ آغاز جولائی کے پہلے ہفتے متوقع

لاہور،اسلام آباد(سپیشل رپورٹر،اے پی پی)لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ،پنجاب میں مون سون کا باقاعدہ آغاز جولائی کے پہلے ہفتے متوقع ہے ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی پنجاب، خیبرپختونخوا، کشمیر اور بلوچستان میں چند مقامات پر بارش ہوئی جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پختونخوا،کشمیر،گلگت بلتستان، پنجاب،بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں/آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پربارش ژالہ باری کا بھی امکان ہے ، اس دوران چند مقامات پر تیز بارش متوقع ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سندر:5سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق

ٹرک سے ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ،ساتھی شدید زخمی

ڈیرہ بگٹی، سروے ٹیم کی گاڑی پر فائرنگ، 2افراد جاں بحق

ہسپتال عمارت سے زیرحراست ملزم کی گرکر ہلاکت پر 4پولیس اہلکاروں کیخلاف مقدمہ

نامعلوم شخص کی لاش برآمد

گھریلو تنازع پر بیوی کے مبینہ تشدد سے شوہرشدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak