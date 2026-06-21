کراچی کے مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان
کراچی(این این آئی)سوئی سدرن گیس کمپنی(ایس ایس جی سی)نے مرمتی کام کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔
ترجمان ایس ایس جی سی کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یونیورسٹی روڈ پر ایکسپو سینٹر کے سامنے K-IV پائپ لائن منصوبے کے دوران سوئی سدرن گیس کی 4 انچ قطر کی گیس لائن کو نقصان پہنچا ہے ، متاثرہ لائن کی مرمت کا کام فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔