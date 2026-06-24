صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 187ویں برسی کی تقریبات اختتام پذیر

  • پاکستان
مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 187ویں برسی کی تقریبات اختتام پذیر

سکھ یاتری اگلی منزلوں کی جانب روانہ، حکومت اور انتظامیہ کو خراجِ تحسین گورو نانک کی دھرتی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا:یاتریوں کے جذباتی تاثرات

ننکانہ صاحب (خبر نگار)مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 187ویں برسی کے سلسلے میں گورودوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں جاری تین روزہ مذہبی تقریبات بھوگ کی رسم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ اختتامی تقریب میں امن، سلامتی، بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔تقریبات کے اختتام پر بھارت سے آئے 300 سے زائد سکھ یاتری سخت سکیورٹی حصار میں اپنی اگلی منزلوں گورودوارہ سچا سودا (فاروق آباد)اور گورودوارہ پنجہ صاحب (حسن ابدال) کے لیے روانہ ہو گئے۔

سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں قیام کے دوران فراہم کی جانے والی سہولیات، سکیورٹی اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے   ہوئے حکومت پاکستان، ضلعی انتظامیہ اور متروکہ وقف املاک بورڈ کا شکریہ ادا کیااورکہاکہ بابا گورو نانک دیو جی کی دھرتی پر انہیں بے پناہ محبت، عزت اور اپنائیت ملی، جس کی یادیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ۔ گورو کی دھرتی کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اور وہ بجھے دل کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، تاہم انہیں امید ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان آ کر اپنے پاکستانی بھائیوں سے ملاقات کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی سی بی کا تینوں فارمیٹ کی ٹیمیں الگ کرنیکا پلان

میسی نے ایک ہی میچ میں کئی ریکارڈز قائم کردئیے

فیفا ورلڈ کپ:پرتگال نے ازبکستان کو5-0سے ہرادیا

رونالڈو کو ٹیم سے ڈراپ کئے جانے کی قیاس آرائیاں

گولڈن بوٹ کی دوڑ ، میسی، ایمباپے اور ایرلنگ میں مقابلہ

میسی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں :میروسلاو کلوزے

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak