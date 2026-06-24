صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھرنے میں شریک لوگ خود کو قانون کے حوالے کریں:چیف سیکرٹری

  • پاکستان
دھرنے میں شریک لوگ خود کو قانون کے حوالے کریں:چیف سیکرٹری

جائزمطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کرکے امن خراب کیا گیا مظفر آباد ،میر پور کے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا :آئی جی کے ہمراہ پریس کانفرنس

 مظفر آباد (دنیا نیوز) چیف سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں امن وامان برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔آئی جی لیاقت علی ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات سے ریاست میں امن خراب ہوا، کہا گیا کہ ہم اسلام آباد پر بھی لشکر کشی کریں گے ،کمیٹی نے لوگوں کو اسلحہ پہنچایا۔ ایڈوانس انکم ٹیکس کا خاتمہ ہم نے نہیں مانا، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا، حکومت پاکستان نے ضروریات پوری کرنے کیلئے 20 سے 25 ارب فراہم کئے ، آٹے اور بجلی کی قیمتوں پر عوامی ہمدردی حاصل کی گئی، جو معاملات قابل عمل تھے ان پر عملدرآمد ہوا، جائزمطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا،ان کا کہنا تھا کہ مطالبات بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آگئی، آزاد کشمیر میں سامان ترسیل کرنے والے ایک ٹرک کو بھی جلایا گیا، مہاجرین کی 12 سیٹوں کو احتجاج کے لئے جواز بنایا گیا۔چیف سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر نے مزید کہا کہ مظفرآباد اور میرپور ریجن کے عوام نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، عوام نے کہا دھرنے میں بیٹھے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دھرنے میں شریک لوگ خود کو قانون کے حوالے کریں۔

اس موقع پر آئی جی پولیس آزاد کشمیر لیاقت علی ملک نے کہا کہ نوجوانوں کو ریاست پر اسلحہ کے ساتھ حملہ کرنے کیلئے تیار کیا گیا، شرپسند عناصر آزاد کشمیر کا امن داؤ پر لگا رہے ہیں ،قانون کی بالادستی انتظامیہ کی اولین ترجیح ، راولاکوٹ میں ایک بڑا حادثہ پلان کیا گیا، پولیس والے کو شہید کر کے نعش پر رقص کیا گیا، نعشوں پر رقص کرنا کیا انسانیت ہے ؟ اسلام آباد پولیس کے اہلکار کا شناختی کارڈ دیکھ کر تشدد کیا گیا۔لیاقت علی ملک نے کہا کہ پولیس، سکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر حملے کئے گئے ، آرمی کے شہداء کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کئے گئے ۔آئی جی کا کہنا تھا کہ اب تک 572 شرپسند گرفتار ہو چکے ہیں، جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان کو گرفتار کیا جا چکا ، گردنیں کاٹ کر نعشیں منگلا ڈیم سے ملنے کی دھمکیاں دینا، عوامی مسئلہ ہے ؟ بھارتی سفارتخانے کے سامنے پاکستان کا پرچم جلانا عوامی مسئلہ ہے ؟ کیا سرکاری ملازمین کواغوا کرنا عوامی مسئلہ ہے ؟انہوں نے کہا کہ چند مخصوص شرپسند مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ایک مسلح جتھہ ریاست کے خلاف مورچہ بند ہے ، ہماری پولیس کے 4 لوگ شہید اور 97 اہلکار زخمی ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی سی بی کا تینوں فارمیٹ کی ٹیمیں الگ کرنیکا پلان

میسی نے ایک ہی میچ میں کئی ریکارڈز قائم کردئیے

فیفا ورلڈ کپ:پرتگال نے ازبکستان کو5-0سے ہرادیا

رونالڈو کو ٹیم سے ڈراپ کئے جانے کی قیاس آرائیاں

گولڈن بوٹ کی دوڑ ، میسی، ایمباپے اور ایرلنگ میں مقابلہ

میسی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں :میروسلاو کلوزے

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak