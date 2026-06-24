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غیر ملکی وفد کی آمد:اسلام آباد ہائیکورٹ کی کازلسٹ منسوخ

  • پاکستان
غیر ملکی وفد کی آمد:اسلام آباد ہائیکورٹ کی کازلسٹ منسوخ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )غیرملکی وفد کی آمد پرریڈزون کی بندش کے باعث اسلام آباد ہائیکورٹ گزشتہ روز بند رہی۔

چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق کازلسٹ منسوخ اور افسروں و اہلکاروں کو ورک فرام ہوم کی ہدایت جاری کی گئی۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالتیں کھلی رہیں ۔ سائلین، وکلاء اور عدالتی عملے کو اسلام آباد ہائیکورٹ پہنچنے میں شدید مشکلات کے پیش نظر عدالتی کارروائی نہیں ہوئی، نوٹیفکیشن میں ہدایت کی گئی کہ افسر اور اہلکار متعلقہ اتھارٹی کی پیشگی اجازت کے بغیر سٹیشن نہیں چھوڑیں گے۔ 

 

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