صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے استحکام کیلئے نیا فنڈ قائم

  • پاکستان
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے استحکام کیلئے نیا فنڈ قائم

سرکاری اکاؤنٹ مختص،صوبوں کو فنڈ وصولی کیلئے انتظامات مکمل کرنیکی ہدایت اوگرا،وزار ت خزانہ فنڈ کا آپریشنل طریقہ کار اور نفاذ کا لائحہ عمل تیار کریں گے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کیلئے پٹرولیم پرائس سٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دیا، جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن وزارتِ خزانہ نے جاری کر دیا ۔وزارتِ خزانہ کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کم کرنے کیلئے خصوصی فنڈ قائم کیا گیا ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کے فیصلے پر عملدرآمد کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق فنڈ کیلئے سرکاری اکاؤنٹ مختص کر دیا گیا ہے اور وزارتِ خزانہ نے اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا ہے ۔ صوبائی حکومتوں کو بھی فنڈ کی وصولی سے متعلق ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔وزارتِ خزانہ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت متعلقہ اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے ، جبکہ اوگرا اور وزارتِ خزانہ مشترکہ طور پر فنڈ کے آپریشنل طریقہ کار اور اس کے نفاذ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak