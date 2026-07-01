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جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے نام

  • پاکستان
جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے نام

لاہور،کاہنہ (اپنے سٹاف رپورٹر سے ،نمائندہ دنیا )جاں بحق ہونے والے بچوں میں 7 سالہ ماہ نور، 6 سالہ علی، 7 سالہ دعا، 8 سالہ فواد، 8 سالہ سلیمان، 12 سالہ خدیجہ، 9 سالہ عبداللہ، 7 سالہ ایمان فاطمہ، 8 سالہ عروج، 7 سالہ تسبیح، 9 سالہ عبداللہ، 6 سالہ ارحم، 4 سالہ ارزا اور 6 سالہ رمشا شامل ہیں۔زخمی ہونے والے بچوں میں 9 سالہ عفان، 7 سالہ رابعہ، 9 سالہ ابیب، 11 سالہ مرتضیٰ، 11 سالہ فریحہ، 11 سالہ الماس،30سالہ ٹیچر حمیدہ ریحان شامل ہے۔

جاں بحق ہونے والے بچوں میں 7 سالہ ماہ نور، 6 سالہ علی، 7 سالہ دعا، 8 سالہ فواد، 8 سالہ سلیمان، 12 سالہ خدیجہ، 9 سالہ عبداللہ، 7 سالہ ایمان فاطمہ، 8 سالہ عروج، 7 سالہ تسبیح، 9 سالہ عبداللہ، 6 سالہ ارحم، 4 سالہ ارزا اور 6 سالہ رمشا شامل ہیں۔زخمی ہونے والے بچوں میں 9 سالہ عفان، 7 سالہ رابعہ، 9 سالہ ابیب، 11 سالہ مرتضیٰ، 11 سالہ فریحہ، 11 سالہ الماس،30سالہ ٹیچر حمیدہ ریحان شامل ہے۔ 

 

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