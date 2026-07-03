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پنجاب ریونیواتھارٹی کا ہدف سے زائد محصولات وصولی کا ریکارڈ

  • پاکستان
پنجاب ریونیواتھارٹی کا ہدف سے زائد محصولات وصولی کا ریکارڈ

مالی سال 2025-26 میں تاریخ کا سب سے زیادہ 367 ارب ٹیکس جمع گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 97 ارب زائدجمع،36 فیصد گروتھ ریٹ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب ریونیواتھارٹی نے اہداف سے زائد محصولات کی وصولی کا منفرد ریکارڈ بنا دیا، مالی سال 2025-26 کے دوران اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ 367 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا،مالی سال 2024-25 میں 270 ارب روپے ٹیکس کولیکشن کی گئی تھی،گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 97 ارب زائد وصولی جبکہ  36 فیصد گروتھ ریٹ ریکارڈ کیا گیا، چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال نے کہا ہے کہ پی آر اے کے قیام کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ریکارڈ کی گئی ہے ،حکومت پنجاب نے مالی سال 2026-27 میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ہدف 528 ارب روپے مقرر کیا ہے ۔ 

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