صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردار تنویر الیاس ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل

  • پاکستان
سردار تنویر الیاس ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل

اسلام آباد (دنیا نیوز) آزاد کشمیر کی سیاست میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ، سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔

انہوں نے استحکام  پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان سے  ملاقات کے بعد پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔اس موقع پر آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، سابق وزیر صحت انصار ابدالی اور وزیراعظم آزاد کشمیر کے سابق مشیر سردار افتخار رشید نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ، عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا پارٹی میں خیرمقدم کرتے ہوئے ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں نے عبدالعلیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کا اعلان بھی کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

9 وارداتیں ،شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

گوجرانوالہ:چار مبینہ پولیس مقابلوں میں 3ملزم ہلاک

ماں نے کالے جادو، جنات کے شبہ پر بیٹی کو آگ لگا دی

ملزم ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار

فوڈ پوائنٹس کوجرمانے ،اشیاتلف

ساتھی کیساتھ ملکر بھائی کو چھری کے وارکرکے زخمی کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak