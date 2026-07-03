صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ایکسپریس وے کی مظفرآباد تک توسیع کا فیصلہ

  • پاکستان
مری ایکسپریس وے کی مظفرآباد تک توسیع کا فیصلہ

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )میں اہم اجلاس ہوا، جس میں مالی سال کے اختتام کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور کئی کلیدی فیصلے کئے گئے۔

اجلاس میں وفاقی سیکرٹری مواصلات، چیئرمین این ایچ اے اور دیگر سینئر افسروں نے شرکت کی اور وفاقی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔اجلاس میں آزاد کشمیر کے غیور عوام کی فلاح و بہبود اور خطے کی معاشی ترقی کو اجاگر کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے اعلان کیا کہ مری ایکسپریس وے کو مظفرآباد تک مزید 70 کلومیٹر توسیع دی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عاصم کے انسٹا پر ہانیہ کی واپسی، گلوکار نے وجہ بتادی

بعض اوقات قریبی افراد بھی محفوظ ثابت نہیں ہوتے :کنزا ہاشمی

ہیری پوٹر فلم کے اداکار مائیکل برن 82 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

شکریہ پاکستان،سپائیڈر مین کا پاکستانی مداحوں کیلئے پیغام

شاہ رخ خان نے امریکا میں کرکٹ سٹیڈیم قائم کر دیا

چند ہزارکیلئے تقریبات میں پرفارم کرتا تھا:دلجیت دوسانجھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak