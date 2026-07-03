صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاسکو ملازمین کیلئے 4 ارب 19 کروڑ کا سیورنس پیکیج منظور

  • پاکستان
پاسکو ملازمین کیلئے 4 ارب 19 کروڑ کا سیورنس پیکیج منظور

سیلاب سے متاثرہ 82سومیٹرک ٹن گندم کو بذریعہ بولی نیلام کرنے کی منظوری

اسلام آباد (اے پی پی) کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے پاسکو کے ملازمین کیلئے 4 ارب 18کروڑ 80لاکھ روپے کے سیورنس پیکیج کی منظوری دیدی۔اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جمعرات کویہاں وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں غذائی تحفظ، عوامی شعبے میں اصلاحات اور پاکستان کے بین الاقوامی وعدوں اور ذمہ داریوں سے متعلق مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے پیش کی گئی متعدد سمریوں کی منظوری دی گئی۔

اجلاس میں وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی جانب سے پیش کی گئی اس سمری کی منظوری دی گئی جس کے تحت پاسکو کے سیلاب سے متاثرہ 8197.989 میٹرک ٹن گندم کو کھلی، شفاف اور مسابقتی بولی کے ذریعے نیلام کیا جائے گا۔ یہ نیلامی کسی آزاد فریق (تھرڈ پارٹی) کی توثیق سے مشروط ہوگی تاکہ مالی نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے ، خراب شدہ گندم کے ذخائر کو شفاف انداز میں ٹھکانے لگایا جا سکے اور پاسکو کی تنظیم نو اور مرحلہ وار تحلیل کے عمل میں معاونت فراہم کی جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ: بوسنیا کو شکست،امریکا پری کواٹر فائنل میں داخل

فیفا ورلڈکپ، آن لائن نسلی تعصب میں خطرناک اضافہ

پی ایچ ایف کے زیر اہتمام نیشنل انڈر 21ویمنز ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز

امریکا کو ریڈ کارڈ، ڈومینوز کا پیزے مفت بانٹنے کا اعلان

راؤنڈ آف 16میں جرمنی کی مسلسل تیسری ناکامی نے بحث چھیڑ دی

ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات ، خواجہ ندیم صدر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak