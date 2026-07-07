آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ،6وکلا کی فہرست حکام کے حوالے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وکلا کی ملاقات کا دن ہے ، پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ نے ملاقات کیلئے 6 افراد پر مشتمل فہرست جیل حکام کو بھجوا دی ہے۔
ملاقات کیلئے بھیجے گئے ناموں میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودھری، فتح اللہ برکی، حسنین مرتضیٰ سنبل اور شہباز احمد سیال شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بھی اڈیالہ جیل آمد کا امکان ہے ۔