صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ،6وکلا کی فہرست حکام کے حوالے

  • پاکستان
آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ،6وکلا کی فہرست حکام کے حوالے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے وکلا کی ملاقات کا دن ہے ، پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ نے ملاقات کیلئے 6 افراد پر مشتمل فہرست جیل حکام کو بھجوا دی ہے۔

ملاقات کیلئے بھیجے گئے ناموں میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودھری، فتح اللہ برکی، حسنین مرتضیٰ سنبل اور شہباز احمد سیال شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بھی اڈیالہ جیل آمد کا امکان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

5 بار کی چیمپئن برازیل ورلڈ کپ سے باہر، نیمار رو پڑے

فٹبال ورلڈکپ:میکسیکو کو شکست دیکر انگلینڈ کوارٹر فائنل میں داخل

ناروے سے شکست،نیمار کا فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

ماضی سے بہت کچھ سیکھا ،اس بار بہتر کپتانی کرونگا:بابر

آئزک نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ جیت لیا

میکسیکن کوچ خاویر اگیرے کی مداحوں سے معذرت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak