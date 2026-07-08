صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چند لوگوں نے کشمیر کا امن تباہ کیا

  • پاکستان
چند لوگوں نے کشمیر کا امن تباہ کیا

راولپنڈی(نیوز رپورٹر) مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے احتجاج کے نام پر چند افراد نے کشمیر کا امن تباہ کیا لیکن تمام تر قباحتوں کے باوجود بطور سیاسی کارکن مفاہمت کا حامی ہوں۔۔۔

آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کا واحد حل گفت و شنید ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بات چیت کی پیشکش پر شہر بند کر دئیے جائیں ،کشمیری ووٹرز 27 جولائی کو اپنے ووٹ سے مسلم لیگ ن کو کامیاب بنائیں، ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز حاجی ہاؤس ڈھوک رتہ میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے منعقدہ انتخابی تقریب سے خطاب میں کیا ،تقریب سے سینیٹر ناصر بٹ، اراکین قومی اسمبلی ملک ابرار ،طاہرہ اورنگزیب ، راجہ محمد صدیق سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا نے ،دیگر مقررین نے کہا کہ ہم کشمیر کا الیکشن جیت کر سرخرو ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

باپ و بچوں کے تعلق میں دوستی و احترام ہونا ضروری :یاسر نواز

اے آئی اداکارہ ٹلی نورووڈ فلم میں مرکزی کردار کرینگی

مشکل میں ساتھ نہ دینے والے اب میری زندگی میں نہیں:زارا نور

بیٹی کی خاطر کئی رشتے ٹھکرائے ،فضا علی کا انکشاف

ٹیلر اور ٹریوس میں شادی سے قبل 40صفحات کا معاہدہ

دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج پر بھارت میں پابندی لگ گئی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak