صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کی فکسڈ ٹیکس سکیم میں رجسٹریشن کیلئے موبائل ایپ تیار

  • پاکستان
تاجروں کی فکسڈ ٹیکس سکیم میں رجسٹریشن کیلئے موبائل ایپ تیار

اسلام آباد (دنیا نیوز) تاجروں کی فکسڈ ٹیکس سکیم میں رجسٹریشن کیلئے موبائل ایپ تیار کر لی گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ریٹیلرز کیلئے وزارت خزانہ کی جانب سے آئندہ ہفتے تک فائنل موبائل ایپ متعارف کرا دی جائے گی۔۔۔

 رواں ہفتے کے دوران ٹرائل بنیادوں پر موبائل ایپ کو لانچ کر کے ایکسرسائز کی جائے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ چھوٹے تاجروں کی موبائل ایپ کے ذریعے آئندہ ماہ سے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی، ستمبر کے دوران فکسڈ ٹیکس سکیم میں رجسٹرڈ ریٹیلرز کو ریٹرنز فائل کرنا ہوگی۔وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق موبائل ایپ اردو، انگلش، سندھی، بلوچی زبان میں لانچ کی جائے گی، موبائل ایپ میں رجسٹرڈ ریٹیلرز کیلئے ایف بی آر کی گرین پلیٹ مختص کر دی جائے گی، ایف بی آر کے پاس تقریباً 35 لاکھ سے زائد ریٹیلرز کی معلومات موصول ہو چکی ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کیلئے ریٹیلرز کی رجسٹریشن سے 50 ارب روپے ریونیو کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی کا زور ٹوٹ گیا،129ارب خسارہ

ٹیکسٹائل ایشیا نمائش ختم،35کروڑ ڈالر کے معاہدے طے

ایف سی سی آئی ایکسپو 2026کے انعقادکا باضابطہ اعلان

ایف ایف سی اور یارا کا اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان

پاکرا نے ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کی ریٹنگ بڑھا کرAA-کردی

چاندی120،سونا2500روپے سستا،ڈالرکی قدر مزید کم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak