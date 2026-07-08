صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمود الرشید کی 9 مئی کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا چیلنج

  • پاکستان
محمود الرشید کی 9 مئی کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا چیلنج

سزا حقائق کے برعکس،کالعدم قرار دی جائے :درخواستگزار کا ہائیکورٹ میں مؤقف

لاہور (کورٹ رپورٹر)پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید نے 9 مئی کے مقدمے میں ملنے والی 10 سال قید کی سزا کو لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کردیا۔میاں محمود الرشید نے اپنے وکیل سکندر ذوالقرنین کی وساطت سے اپیل دائر کرتے ہوئے درخواست میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ مغلپورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں سزا حقائق کے برعکس سنائی گئی،ٹرائل کورٹ نے میرا مؤقف درست نہیں سنا،اپیل میں نکتہ اٹھایا کہ ریکارڈ پر میرے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ،عدالت 10 سالہ قید کی سزا کالعدم قرار دے ۔یاد رہے 20 جون کو ٹرائل کورٹ نے میاں محمود الرشید سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو کوٹ لکھپت میں قید کی سزا سنائی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

باپ و بچوں کے تعلق میں دوستی و احترام ہونا ضروری :یاسر نواز

اے آئی اداکارہ ٹلی نورووڈ فلم میں مرکزی کردار کرینگی

مشکل میں ساتھ نہ دینے والے اب میری زندگی میں نہیں:زارا نور

بیٹی کی خاطر کئی رشتے ٹھکرائے ،فضا علی کا انکشاف

ٹیلر اور ٹریوس میں شادی سے قبل 40صفحات کا معاہدہ

دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج پر بھارت میں پابندی لگ گئی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak