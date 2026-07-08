صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران رہائی فورس ، 60 ہزار کارکنوں نے رجسٹریشن کرالی:پختونخوا حکومت

  • پاکستان
عمران رہائی فورس ، 60 ہزار کارکنوں نے رجسٹریشن کرالی:پختونخوا حکومت

راولپنڈی(آئی این پی)ترجمان خیبرپختونخوا حکومت شفیع جان نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کیلئے بنائی جانے والی فورس کیلئے 60 ہزار سے زائد ارکان رجسٹرڈ ہوچکے ، رہائی فورس سے متعلق جلد بڑی خبر سامنے آئے گی۔۔۔

تنظیم سازی کے بغیر تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی، تمام صوبائی صدور کی ذمہ داری ہے تنظیمیں مکمل کریں، خیبرپختونخوا میں تنظیم سازی کا عمل آخری مراحل میں ہے ۔اپنے بیان میں شفیع جان نے مزید کہا کہ سٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی  نے مثالی انداز میں نبھائی، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کے اثرات نمایاں رہے ، خیبرپختونخوا ہر قسم کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے مکمل تیار ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ : امریکا کو بدترین شکست، اسے بدل کر دکھائو، بیلجیئم کا طنز : کھلاڑیوں کا ٹرمپ ڈانس

فلسطین کی تکلیف پوری دنیا کیلئے شرمناک ہے :مصری کوچ

کیپ ورڈے کی فٹبال ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال

بابر کو کپتان بننے کا شوق ہے ،احمد شہزاد برس پڑے

ویمنز ٹیم آف ٹی 20 ورلڈ کپ کا اعلان، فاطمہ ثنا بھی شامل

افغانستان کے سابق فاسٹ بولر شاپور زدران انتقال کر گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak