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اسلام آباد :ضلعی عدلیہ میں سول ججز بھرتی کیلئے درخواستیں طلب

  • پاکستان
اسلام آباد :ضلعی عدلیہ میں سول ججز بھرتی کیلئے درخواستیں طلب

50 فیصد کوٹہ اسلام آباداور50فیصد پاکستان بھر کے امیدواروں کیلئے مختص ہوگا امیدوار کیلئے کم از کم دو سال وکالت کا عملی تجربہ لازمی قرار ،عمر35سال مقرر

اسلام آباد(دنیا نیوز)وفاقی دارالحکومت میں مقدمات کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ضلعی عدلیہ میں نئے ججز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ،اسلام آباد ہائیکورٹ نے ضلعی عدلیہ میں نئے سول ججز کی تقرری کا عمل شروع کرتے ہوئے سول ججز اور فیملی خواتین سول ججز کی خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے 31 جولائی تک درخواستیں طلب کر لی ہیں،اعلامیے کے مطابق بھرتیوں میں 50 فیصد کوٹہ پاکستان بھر کے امیدواروں جبکہ 50 فیصد کوٹہ اسلام آباد ڈومیسائل رکھنے والے امیدواروں کے لیے مختص ہوگا،اہلیت کے معیار کے مطابق امیدوار کے لیے کم از کم دو سال وکالت کا عملی تجربہ لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ درخواست گزار کی زیادہ سے زیادہ عمر 35 سال مقرر کی گئی ہے۔

 

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