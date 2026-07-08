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گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پرفتنہ الخوارج کا دعویٰ بے بنیاد، خواجہ آصف

  • پاکستان
گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پرفتنہ الخوارج کا دعویٰ بے بنیاد، خواجہ آصف

اسلام آباد (اے پی پی)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے فتنہ الخوارج کی جانب سے گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر جھوٹے پراپیگنڈے پر سخت تنقیدکی اور کھوکھلی تشہیراور گمراہ کن دعویٰ پر فتنہ الخوارج کے اوچھے ہتھکنڈوں کو بے نقاب کر دیا۔

 خواجہ آصف نے ایکس پر فتنہ الخوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ایک بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں،فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو شاید پاکستان میں چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں۔

 

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