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نائٹ پارٹیز،کلب کلچر سے ایڈزپھیل رہا ، وزیر صحت کا انکشاف

  • پاکستان
نائٹ پارٹیز،کلب کلچر سے ایڈزپھیل رہا ، وزیر صحت کا انکشاف

پارٹیزمیں آئس سمیت دیگرنشہ آورچیز وں کا استعمال ، والدین بچوں پر نظر رکھیں

 اسلام آباد(فوزیہ علی) وفاقی وزیر صحت نے ایڈز کے پھیلائو کے حوالے سے نیا انکشاف کردیا ، پارلیمنٹ ہائوس میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر صحت نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں میں نائٹ پارٹیز میں منشیات کے استعمال کی وبا بڑھ رہی ہے ، ایچ آئی وی کے بہت کیسز کا نائٹ پارٹیز کے ساتھ تعلق سامنے آیا ،سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ کئی بڑے شہروں میں نہ سرنجوں کے استعمال سے اور نہ سیکس ورکرز کی وجہ سے ایچ آئی وی کے کیسز سامنے آئے بلکہ نائٹ پارٹیز میں منشیات کے استعمال کی بے راہ روی کے باعث ایچ آئی وی کیسز سامنے آئے ، نائٹ پارٹیز،کلب کلچر سے ایڈزپھیل رہا ہے ، والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چا ہئے کہ وہ کہیں غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہے ۔

وزیراعظم نے ایچ آئی وی کے حوالے رپورٹ تیار کروائی ہے ،اسلام آباد ریگولیٹری ہیلتھ اتھارٹی نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے تاہم اتھارٹی نائٹ پارٹیز کے حوالے سے کچھ نہیں کرسکتی ، ایسی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے ۔ قبل ازیں وزیر صحت نے سندھ میں ایچ آئی وی ایڈز کے کیسز پر کمیٹی کو بریفنگ دی ، انہوں نے کہا 2020 میں ملک بھر میں 37 ہزار 944 ٹیسٹ ہوئے جن میں 6 ہزار 910 ایچ آئی وی پازیٹو آئے ۔ 2025 میں 3 لاکھ 74 ہزار 126 ٹیسٹ کئے گئے جن میں 14 ہزار 182 ایچ آئی وی پازیٹو آئے ۔ اس وقت ملک بھر میں ایچ آئی وی کے 80 ہزار سے زائد رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ سندھ میں25 ہزار 107 کیسز ہیں جن میں صرف کراچی میں 10 ہزار 499 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔کمیٹی اجلاس میں ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بحث ہوئی ، وزیر صحت نے کہا کمپنیاں ضروری ادویات کی قیمتوں میں ایک پیسہ بھی خود نہیں بڑھا سکتیں۔ 

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