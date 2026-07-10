صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

HIV روک تھام، عوام میں آگاہی مہم تیز کی جائے :قائمہ کمیٹی صحت

  • پاکستان
HIV روک تھام، عوام میں آگاہی مہم تیز کی جائے :قائمہ کمیٹی صحت

فارمولہ دودھ کے اشتہارات پر تشویش، ماں کے دودھ کی اہمیت اجاگر کرنے کی ہدایت ملکی ترقی، صحت، تعلیم، روزگار، غذائی تحفظ کیلئے آبادی کا مؤثر انتظام ناگزیر، مصطفی کمال

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت اور بعد ازاں قومی صحت و انسانی حقوق کی فنکشنل کمیٹی کے اجلا س میں ایچ آئی وی/ایڈز کی روک تھام، فارمولہ دودھ کے اشتہارات، ادویات کی قیمتوں، آبادی میں اضافے اور متعلقہ قانون سازی سمیت اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین سینیٹر امیر ولی الدین چشتی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کمیٹی نے ایچ آئی وی کے بڑھتے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سکریننگ کی سہولتوں میں توسیع، عوامی آگاہی مہم تیز کرنے ، احتیاطی اقدامات اور مؤثر ریگولیٹری نگرانی کی ہدایت کی۔

وزیر صحت نے تجویز دی کہ ایچ آئی وی/ایڈز کو قائمہ کمیٹی کے مستقل ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے ، جبکہ صوبائی اداروں کو روک تھام سے متعلق اپنی کارکردگی رپورٹس بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔کمیٹی نے فارمولہ دودھ کے اشتہارات پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں کے دودھ کی افادیت سے متعلق انتباہ نمایاں انداز میں نشر نہیں کیا جا رہا۔ پیمرا کو ہدایت کی گئی کہ آگاہی پیغام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں واضح انداز میں نشر کرایا جائے اور ٹی وی کے لازمی عوامی آگاہی وقت کو ماں کے دودھ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے ۔اجلاس میں ادویات کی قیمتوں اور دواساز شعبے سے متعلق جاری تحقیق جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ بلوچستان کے نرسنگ طلبہ کے تعلیمی معاملے کو ایک ہفتے میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔

اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن (ترمیمی) بل 2026 اور اسلام آباد کنزیومرز پروٹیکشن (ترمیمی) بل 2026 مزید مشاورت کے لیے مؤخر کر دیے گئے ۔بعد ازاں قومی صحت اور انسانی حقوق کی فنکشنل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آبادی کا مؤثر انتظام ملکی ترقی، صحت، تعلیم، روزگار، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی پائیداری کے لیے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم آبادی سے منسلک ہونے کے باعث صوبوں کے لیے مؤثر آبادی پالیسیوں پر عملدرآمد مشکل بناتی ہے ، اس لیے آبادی کے نظم و نسق کے لیے جامع قانونی فریم ورک اور وفاقی و صوبائی سطح پر مربوط حکمت عملی وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دورہ ویسٹ انڈیز:قومی ٹیسٹ ٹیم کی محدود تربیتی مشقوں کا آغاز

فیفا ورلڈ کپ فائنل کے موقع پر بھی ہاف ٹائم میں شو

میچ آفیشلز کی دیانتداری پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا:فیفا

جوفرا آرچر کا آئی پی ایل کی فلیٹ پچوں پر طنز

مائیکل اولیس کا یلو کارڈ منسوخ کرنے کی فرانسیسی اپیل فیفا نے مسترد کر دی

میکسیکو اور انگلینڈ کے میچ میں ویورشپ کا نیا عالمی ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak