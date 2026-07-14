بلوچستان : آپریشن شعبان مزید 5 دہشتگرد ہلاک ، سوراب میں 2 بسوں پر فائرنگ
ٹھکانوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی،محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین نصیر آباد میں 2 ٹاور تباہ،بجلی فراہمی متاثر،ڈیرہ مراد جمالی میں دھماکا، ریموٹ بم کسی اہم شخصیت کا ہدف ہو سکتا تھا :پولیس
کوئٹہ،ڈیرہ مراد جمالی ،راولپنڈی(سٹاف رپورٹر،نامہ نگار ،دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں) بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری ،مزید 5 دہشت گرد ہلاک ،مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ دوسری طرف ضلع سوراب میں نامعلوم مسلح افرادنے 2 بسوں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں 2 مسافر زخمی ہوگئے۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی اداروں کا دہشتگردوں کیخلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے ،زمینی اور فضائی کارروائیوں میں مزید 5 دہشت گرد ہلاک ہوگئے ۔ فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمدکرلیا گیا، 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن شعبان پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہو ئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وطنِ عزیز سے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں، بلوچستان کی دھرتی پر خون بہانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ادھر ضلع سوراب کے علاقے سہر چیل، کلغلی میں نامعلوم مسلح افراد نے پنجگور سے کوئٹہ آنیوالی 2مسافر بسوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں ایک بس کے ٹائر پھٹ گئے جبکہ دوسری کے شیشے ٹوٹ گئے ،اس دوران 2مسافر زخمی ہوگئے ،زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیاہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔
علاوہ ازیں ضلع نصیر آباد کے قریب پولیس تھانہ نوتال کی حدود میں نا معلوم دہشت گردوں نے گزشتہ شب اوچ پاور پلانٹ سے سبی اور کوئٹہ سمیت اندرون صوبہ جانے والی بجلی ہائی ٹرانسمیشن لائن کے 220 کے وی بجلی کے 2 ٹاورز کو دھما کا خیز مواد سے اڑا دیا جبکہ نصب دھماکا خیز مواد سے 2 ٹاور زکو جزوی نقصان پہنچا اور 2 ٹاورز کے ساتھ نصب دھما کا خیز مواد ناکارہ بنا دیا گیا ،ٹاورز کے تباہ ہونے سے سبی کوئٹہ سمیت بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی تعطل کا شکارہو گئی، فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کرکے سرچ آپریشن شروع کردیا تاہم حکام کے مطابق متاثرہ ٹاورز کی جلد مرمت اور بحالی کا کام شروع کردیا جاے گا ۔دریں اثنا ڈیرہ مراد جمالی کے قریب تھانہ میر حسن کی حدود میں سڑک کنارے ریموٹ کنٹرول بم دھماکامیں سڑک اور پل کو نقصان پہنچا ،واقعے کی اطلاع پر پولیس اورسکیورٹی فورسز کے اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی ۔ پولیس کے مطابق ریموٹ بم کسی اہم شخصیت کا ہدف ہو سکتا تھا تاہم وہ وقت سے پہلے پھٹ گیا ،پولیس نے سرچ آپریشن شروع کردیا۔
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