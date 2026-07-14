صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل این جی کے گھریلو کنکشنز پر عائد پابندی ستمبر میں ختم ہونے کا امکان

  • پاکستان
ایل این جی کے گھریلو کنکشنز پر عائد پابندی ستمبر میں ختم ہونے کا امکان

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ایل این جی کے گھریلو کنکشنز پر عائد پابندی ستمبر میں ختم ہونے کا امکان ہے۔

 پٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق قطر کی جانب سے ایل این جی سپلائی پر نافذ عارضی پابندی ختم ہوتے ہی نئے گھریلو ایل این جی کنکشنز بحال کیے جا سکتے ہیں، قطر نے ایل این جی سپلائی سے متعلق اگست تک عارضی پابندی نافذ کر ر کھی ہے ، توقع ہے کہ خاتمے کے بعد ستمبر سے ایل این جی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ٹیم ویسٹ انڈیز روانہ،سرفراز کا شان پر اطمینان کا اظہار

ذمہ داری ملنے پر فخر،آنیوالے چیلنجز کیلئے تیار ہوں:بابر

ایشین چیمپئن شپ،قومی والی بال ٹیمکوارٹر فائنل میں

قومی ویمنز انڈر 19ٹیم کا آج جنوبی افریقہ سے پہلا ٹی ٹونٹی

میتھیو وان نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا نواں مرحلہ جیت لیا

آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کیلئے نامزد کھلاڑیوں کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak