صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل الر حمن قوم ،فورسز سے معذرت کریں

  • پاکستان
فضل الر حمن قوم ،فورسز سے معذرت کریں

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے ) استحکام پاکستا ن پارٹی کے مرکزی ترجمان فیاض الحسن چوہان نے مولانا فضل الر حمن کے حالیہ بیان پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔۔

 پاک فوج کے شہدا اور سکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر سوال اٹھانا پوری قوم کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے ، پاک فوج کے جوان تنخواہ کے لئے نہیں بلکہ وطن، قوم اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الر حمن کے حالیہ ریمارکس سے نہ صرف پاک فوج بلکہ شہداء کے خاندانوں اور پوری پاکستانی قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، مولانا فضل الر حمن اپنے بیان پر قوم، شہداء کے لواحقین اور سکیورٹی فورسز سے معذرت کریں

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سجل علی کی ساحلِ سمندر پر بولڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

تنہائی محسوس کرتی تھی اس لیے بیٹی کو جنم دیا:نادیہ خان

عائزہ خان کی چیٹ جی پی ٹی سے متعلق پوسٹ پر بحث چھڑ گئی

بایوپک میں دیپیکا میرا کردار نبھائے ، ہیما مالنی کی خواہش

بھارت نہیں چاہتا پاکستانی مواد نیٹ فلکس پر آئے :فیصل قریشی

نصیرالدین شاہ کی تنقید انوپم کھیر کا ردِعمل سامنے آ گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak