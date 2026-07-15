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بلوچستان میں ’’آپریشن شعبان‘‘جاری، مزید 4دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
بلوچستان میں ’’آپریشن شعبان‘‘جاری، مزید 4دہشتگرد ہلاک

سکیورٹی فورسز نے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنا یا 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں 121دہشتگرد ہلاک ہو چکے :سکیورٹی ذرائع

کوئٹہ ،راولپنڈی (آئی این پی، دنیا نیوز) بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کیخلاف پاک فوج، فرنٹیئر کور(ایف سی)بلوچستان اور پولیس کامشترکہ آپریشن  شعبان بھرپور انداز میں جاری ہے ، تازہ کارروائیوں میں مزید 4 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیئے گئے ۔ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنایا جس سے دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ۔ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہوگئی جبکہ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ،آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا۔ 

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