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گریڈ 20ترقی، ایس ایم سی کیلئے دو افسروں کی نامزدگی موخر

  • پاکستان
گریڈ 20ترقی، ایس ایم سی کیلئے دو افسروں کی نامزدگی موخر

افشاں رباب اور وقاص احمد کا نام موخر، عبدالصمد کو نامزد کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن

اسلام آباد (نیوزرپورٹر) وفاقی حکومت نے گریڈ 20 میں ترقی کے لیے 40ویں لازمی تربیتی سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے دو افسروں کی نامزدگی موخر اور ایک نامزدگی کر دی ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور ، کراچی ، پشاور، اسلام آباد میں 20جولائی سے 6نومبر 2026تک منعقد ہونے والے لازمی تربیتی کورس کے لیے ڈائریکٹر جنرل حیدر آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی افشاں رباب اور ڈپٹی سیکرٹری پٹرولیم ڈویژن وقاص احمدبرلاس کی نامزدگی موخر کردی گئی ہے جبکہ ڈائریکٹر جنرل آرئیکالوجی ڈیپارٹمنٹ خیبرپختونخوا عبدالصمد کی نامزدگی کی گئی ہے۔ 

 

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