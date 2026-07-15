یوتھ پالیسی نوجوانوں کوترقی کے مواقع فراہم کریگی ،وزیر اعلیٰ پختونخوا
نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار کے مواقع فراہم کرکے نکھارا جائیگا، اجلاس سے خطاب
پشاور (اے پی پی)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت یوتھ پالیسی 2026 سے متعلق اجلاس کا انعقاد کیا گیا ۔وزیراعلیٰ نے جوان مراکز کے مجوزہ گورننگ بورڈ میں عوامی نمائندوں کو شامل کرنے کی ہدایت کی ۔اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی زیر تعمیر جوان مراکز کو جلد مکمل اور فعال بنانے کی بھی ہدایت کی۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروبار کے یکساں مواقع فراہم کرکے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے گا۔ صوبائی یوتھ پالیسی نوجوانوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی ضمانت بنے گی۔ نوجوانوں کے لیے اسٹارٹ اپس، کیریئر گائیڈنس، تربیتی پروگراموں، کھیلوں اور ٹیلنٹ کی سرپرستی کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔
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