صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور تعلیمی بورڈ :امتحانی عملے کے معاوضوں میں 50 فیصد اضافے کی منظوری

  • پاکستان
لاہور تعلیمی بورڈ :امتحانی عملے کے معاوضوں میں 50 فیصد اضافے کی منظوری

لاہور(خبر نگار)لاہور تعلیمی بورڈ نے امتحانی عملے کے معاوضوں میں 50 فیصد اضافے کی منظوری دے دی ۔

نئی شرح کے مطابق سپرنٹنڈنٹ کا یومیہ معاوضہ 1560 سے بڑھا کر 2340 روپے ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کا 1260 سے 1800 ، نگران عملے کا 1000 سے 1500 روپے ، موبائل انسپکٹر کا 1080 سے 1620 ، ڈسٹری بیوٹر انسپکٹر کا 1200 سے 1800 جبکہ پریکٹیکل ایگزمینر کا معاوضہ 1540 سے بڑھا کر 2310 روپے کر دیا گیا ہے ۔کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اساتذہ کی محنت، دیانت اور امتحانی نظام میں ان کے کلیدی کردار کے اعتراف کا مظہر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ریچھ گالف کارٹ سے کلبس سے بھرا بیگ چرا کر فرار

صحت مند زندگی کے لیے ‘8، 8 اور 8’ کا اصول کیا ہے ؟

جاپان میں پالتو جانوروں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوگئی

میری لینڈ میں بینک لوٹنے کی عجیب و غریب کوشش

مینڈک کی آنت کا بیکٹیریا مہلک کینسر کے علاج میں مددگار

امریکا:ٹی ریکس کے ڈھانچے کی کروڑوں ڈالر میں نیلامی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak