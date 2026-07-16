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سرپلس چینی برآمد کرنیکا وعدہ پورا کیا جائے :شوگر ملز کا وفاقی وزیر کومراسلہ

  • پاکستان
سرپلس چینی برآمد کرنیکا وعدہ پورا کیا جائے :شوگر ملز کا وفاقی وزیر کومراسلہ

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ کو مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں حکومت کی جانب سے گزشتہ کرشنگ سیزن کے اختتام کے ایک ماہ کے اندر سرپلس چینی برآمد کرنے کے وعدے پر عملدرآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

مراسلے کے مطابق حالیہ کرشنگ سیزن کے اختتام پر ملک میں 7اعشاریہ 967 ملین میٹرک ٹن چینی کے ذخائر موجود تھے جبکہ ملک میں چینی کی سالانہ کھپت 6 اعشاریہ 76 ملین میٹرک ٹن ہو گی جسے نکال کر 1 اعشاریہ 181 ملین میٹرک ٹن چینی سرپلس موجود ہے ۔ اتنی مقدار میں چینی برآمد کرنے کیلئے پانچ ماہ درکار ہیں اور تب تک نئی چینی آنا شروع ہو جائیگی۔فی الوقت شوگر انڈسٹری کو چینی کے بڑے ذخائر رکھنے کے چیلنج کا سامنا ہے جبکہ اسکی طلب بہت کم ہے ۔ چینی فروخت نہ ہونے پرشوگر انڈسٹری کو قرضوں اور کاشتکاروں کے بقایا جات ادائیگیوں میں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے جسکے پیش نظر6 لاکھ میٹرک ٹن سرپلس چینی برآمد کرنیکی اجازت دی جائے ،فیصلہ ناصرف شوگر انڈسٹری کو فنڈز کی قلت سے نمٹنے میں مدد دے گا بلکہ 575 ملین امریکی ڈالر کا زرمبادلہ بھی حاصل ہوگا۔

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