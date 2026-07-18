صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاور سیکٹر میں فیصلہ سازی کیلئے ڈیٹا ناگزیر

  • پاکستان
پاور سیکٹر میں فیصلہ سازی کیلئے ڈیٹا ناگزیر

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا کہ پاور سیکٹر میں مؤثر فیصلہ سازی کے لیے قابلِ اعتماد اور مربوط ڈیٹا ناگزیر ہے ۔

 ڈیٹا گورننس کونسل جدید، شفاف اور جوابدہ حکمرانی کی بنیاد فراہم کرنے کے علاوہ پاور سیکٹر میں ڈیٹا کے یکساں معیارات اور مؤثر انتظام کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پبلک سیکٹر کی پہلی ڈیٹا گورننس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، وفاقی وزیر نے کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کونسل کو مکمل استعداد کے ساتھ فعال بنایا جائے ۔ وزیر توانائی نے ہدایت کی کہ ڈیٹا گورننس کونسل کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں ۔انہوں نے کونسل کے مؤثر اور بروقت فیصلوں کے لیے ایگزیکٹو ورکنگ کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak