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نیشنل فیس لیس سینٹر کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنایا جائے ،وزیر خزانہ

  • پاکستان
نیشنل فیس لیس سینٹر کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنایا جائے ،وزیر خزانہ

منصوبے کی کامیابی کیلئے آپریشنل،ٹیکنالوجی ٹیموں میں ہم آہنگی ناگزیر ،خطاب کیپٹل مارکیٹ کونسل کا اجلاس، سرمایہ جاتی منڈی کی اصلاحات پر عملدرآمد کی ہدایت

 اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیرِ خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)کے نیشنل فیس لیس سینٹر کے نفاذ کے روڈ میپ اور پریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ نیا منصوبہ ٹیکس آپریٹنگ ماڈل کے تحت ٹیکس انتظامیہ کو جدید ٹیکنالوجی، مرکزیت اور شفافیت پر مبنی نظام میں تبدیل کرنے کی ایک اہم اصلاحاتی کاوش ہے ۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے قیام میں ہونے والی پیشرفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ نیشنل فیس لیس سینٹر کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنایا جائے ۔منصوبے کی کامیابی کے لئے آپریشنل اور ٹیکنالوجی ٹیموں کے درمیان موثر ہم آہنگی ناگزیر ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آپریشنل تیاری کو یقینی بنایا جائے ، ممکنہ مسائل کی بروقت نشاندہی کی جائے اور حاصل ہونے والے تجربات کی روشنی میں نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔ علاوہ ازیں وفاقی وزیرِ خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیرِ صدارت کیپٹل مارکیٹ ڈویلپمنٹ کونسل (سی ایم ڈی سی ) کا اجلاس ہوا جس میں سرمایہ جاتی منڈی کی اصلاحات پر تیز رفتار عملدرآمد کی ہدایت کی گئی ۔ 

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