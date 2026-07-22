صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ :ایف آئی اے کوبھرتیوں کے نتائج روکنے کاحکم

  • پاکستان
ہائیکورٹ :ایف آئی اے کوبھرتیوں کے نتائج روکنے کاحکم

نتائج سے قبل ایف آئی اے درخواستگزار کو سن کر تفصیلی فیصلہ کرے :عدالت آؤٹ آف سلیبس ٹیسٹ لیا گیا،ایف آئی اے نے مجھے نہ سنا:درخواست گزار

 اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس اعظم خان نے ایف آئی اے کو بھرتیوں کے نتائج سے روکتے ہوئے حکم دیاہے کہ ایف آئی اے بھرتیوں کے نتائج سے پہلے پٹشنر کی درخواست پر فیصلہ کرے ۔ یاسر عرفات نامی شہری کی درخواست پر سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے افراسیاب احمد رانا ایڈووکیٹ عدالت پیش ہوئے اور موقف اختیار کیاکہ بھرتیوں کے لئے آؤٹ آف سلیبس ٹیسٹ لیا گیا،درخواست گزار نے 16 اور 17 جولائی کو ایف آئی اے کو درخواست دی لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیاگیا، عدالت نے مذکورہ بالا اقدامات کے ساتھ درخواست نمٹا دی۔بعد ازاں جاری حکمنامہ میں عدالت کاکہنا ہے کہ کیس کے میرٹ پر عدالت کچھ آبزرویشن نہیں دے رہی،وجوہات کے ساتھ ایف آئی اے درخواست گزار کی درخواست پر فیصلہ کرے ، عدالت نے یہ حکم بھی دیاکہ ایف آئی اے درخواستگزار کو سن کر اس کی درخواستوں پر ٹھوس وجوہات کے ساتھ تفصیلی فیصلہ کرے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹیٹ بینک نے پرائس ویری فکیشن پورٹل متعارف کرا دیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی ،54فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

چیری ماسٹر نے پہلا پریمیم آٹو بوتیک اسٹوڈیو متعارف کرا دیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 33ارب روپے کے سودے

چاندی219،سونا4700روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

رائس ایکسپورٹرز کے وفد کا گوانگژو کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak