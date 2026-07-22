صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی کی بہن کا بیان پارٹی پالیسی نہیں:بیرسٹر گوہر خان

  • پاکستان
بانی پی ٹی آئی کی بہن کا بیان پارٹی پالیسی نہیں:بیرسٹر گوہر خان

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہرخان نے کہا ہے کہ۔۔۔

 بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا بیان پارٹی پالیسی نہیں،معرکہ حق کی فتح پاکستان پر اللہ کا کرم ہے ، معرکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کا مظاہرہ پوری دنیا نے دیکھا ہے ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق نورین نیازی کا انٹرویو تین ماہ پرانا ہے ،بیان انکے ذاتی خیالات ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

عالمی چیمپئن سپین نے ارجنٹینا سے پہلی پوزیشن بھی چھین لی

شاداب اور سفیان مقیم کا کیریبین پریمیئر لیگ میں معاہدہ

یہ زخم بھرنے میں وقت لگے گا : شکست پر میسی کا جذباتی پیغام

27 سال بعد ہندوکش کا تاریخی پھارگام آن پاس دوبارہ عبور

ورلڈ سکواش جونیئر انڈیویجوال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز

رواں سال پاکستان ہاکی کی بحالی کا سال ثابت ہو رہا :محی الدین وانی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak