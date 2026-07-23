اے پی این ایس کا امیر العظیم کے انتقال پر دکھ اور رنج کا اظہار
لاہور(سٹاف رپورٹر)آل پاکستان نیو ز پیپرز سوسائٹی (اے پی این ایس)کے صدر سینیٹر سرمد علی اور سیکرٹری جنرل محمد اطہر قاضی نے چیف ایگزیکٹو میسرز فیوچر وژن اور جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔
مرحوم پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریذیڈنٹ بھی تھے ۔سوسائٹی کے عہدیداروں نے اراکین کی جانب سے مرحوم کے ساتھیوں اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و صبر عطا کرے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments