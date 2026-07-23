گریڈ 19:پولیس سروس کے 191 افسران کی سینیارٹی لسٹ جاری
فہرست میں 28ویں سے 41ویں سی ٹی پی اور این کیڈرڈ افسران کے نام شامل ہیں
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پولیس سروس پاکستان (پی ایس پی) کے گریڈ 19 کے 191 افسران کی عبوری سینیارٹی فہرست جاری کر دی ۔فہرست میں مختلف مشترکہ تربیتی پروگراموں (CTP)اور این کیڈرڈ (Encadred) افسران کے نام اور ان کی سینیارٹی کی ترتیب شامل ہے ۔فہرست کے مطابق 28ویں سی ٹی پی کے افسران میں تنویر احمد طاہر اور ڈاکٹر حیدر اشرف شامل ہیں جبکہ 29ویں سی ٹی پی سے ندیم حسین کا نام شامل ہے ۔ 31ویں سی ٹی پی میں باقر رضا اور آصف اقبال مہمند ،32ویں سی ٹی پی کے افسران میں فلائٹ لیفٹیننٹ (ر)قیصر بشیر مخدوم، شاکر حسین داوڑ اور عبدالاحد سانگھی کے نام شامل ہیں۔33ویں سی ٹی پی سے ڈاکٹر حیدر سلطان، عمر سعید ملک، عمران کشور اور غلام مبشر میکن شامل ہیں جبکہ ان کے بعد عبدالحئی بلوچ کا نام شامل کیا گیا ہے۔
34ویں سی ٹی پی سے کیپٹن (ر) محمد الیاس، محمد ہارون جویا اور سرفراز نواز شامل ہیں۔ ان کے بعد محمد انور کھیتران، ڈاکٹر نوید عاطف، سید محمد وصی حیدر، ایم معروف مسعود صفدر اور وحید الرحمن خٹک کے نام شامل ہیں۔این کیڈرڈ افسران کی فہرست میں عبدالرشید، رب نواز، ایاز احمد بلوچ، محمد حسین، گل ولی خان، سہیل خالد، زین علی شیخ، عبدالقیوم پتافی، غلام سرور بھیو، علی شیر جکھرانی، فدا حسین جانوری، نسیم آرا پنہور، خالد مصطفی کورائی، عرفان مختیار بھٹو، ذوالفقار علی تالپور، عامر عباس شاہ، سید قمر عباس رضوی، سید محمد علی رضا، اعجاز احمد شیخ، سید عرفان علی بہادر، ثاقب ابراہیم، ظفر اقبال ملک اور قمر رضا جسکانی شامل ہیں۔35ویں سی ٹی پی کے افسران میں کیپٹن (ر) مستنصر فیروز، محمد ندیم، عباس مجید خان مروت، عدیل حسین چانڈیو، محمد معصوم، شبیہ حسین، امجد احمد شیخ، محمد ذیشان رضا، ماریا محمود، جاوید اقبال، محمد حسان اقبال اور میاں افنان امین شامل ہیں جبکہ این کیڈرڈ افسران عبدالعظیم اور شاہجہاں کے نام بھی شامل ہیں۔
36ویں سی ٹی پی میں کیپٹن (ر) طارق ولایت، رضوان عمر گوندل، کیپٹن (ر) حیدر رضا، عمارہ اطہر، فیصل مختار، ذیشان شفیق صدیقی، اسماعیل الرحمن، لیفٹیننٹ (ر ) غلام مرتضیٰ تبسم، محمد فیصل، رانا شعیب محمود، ڈاکٹر سردار غیاث گل خان، عابدت نثار، وقار شعیب انوار، فضلِ حامد، محمد عتیق طاہر، سید عبدالرحیم شیرازی، عمران ریاض، رانا طاہر الرحمن، سید علی اکبر شاہ، عارف شہباز خان وزیر، سید حسنین حیدر، زاہد نواز، نداء عمر چٹھہ، ڈاکٹر فرخ رضا، ڈاکٹر سمیع اللہ، عثمان اعجاز باجوہ، سید خالد محمود ہمدانی، آغا رمضانی علی، شائستہ ندیم، ایس شہزاد ندیم بخاری، محمد طارق عزیز، تنویر حسین، عطا الرحمن، محمد نوید اور بشیر احمد شامل ہیں۔37ویں سی ٹی پی کے افسران میں محمد شعیب اشرف، کیپٹن (ر) وحید محمود، سید کرار حسین، اسد اعجاز ملہی، کیپٹن (ر) منصور امان، صادق حسین، عاطف نذیر، کامران ممتاز، شبیر احمد ، عدیل میمن، رفعت حیدر بخاری، سید محمد بلال، محمد کاشف اسلم، کامران نواز ، ڈاکٹر سید مصطفی تنویر، فیصل شہزاد، اختر فاروق، محمد اقبال، محمد عارف اسلم، کیپٹن (ر) بلال افتخار، لیفٹیننٹ کمانڈر (ر)یاسر آفریدی، احسن سیف اللہ، ہارون رشید خان، ساجد حسین کھوکھر، طارق الٰہی مستوئی، امجد ہدایت، جواد طارق، محمد رضوان احمد خان اور آصف احمد بگھیو شامل ہیں۔
علاوہ ازیں ساجد امیر سدوزئی، عمران قریشی، سید ندیم عباس، عمر طفیل، ملک جمیل ظفر، ارم اعوان، عابد علی بلوچ، سیدہ زاہدہ بخاری، ارم عباسی، جاوید ضمیر الدین فاروقی اور محمد اعظم جمالی کے نام بھی فہرست میں درج ہیں۔38ویں سی ٹی پی کے افسران میں ڈاکٹر محمد افضل، محمد بن اشرف، ظہور بابر، رانا عمر فاروق، بلال ظفر شیخ، عرفان علی، علی رضا، علی وسیم، کیپٹن (ر) امیر سعود، حسن سردار احمد خان، صبا ستار، زاہد اللہ اور مسعود احمد شامل ہیں۔ایف پی ایس سی 2016 کے ذریعے منتخب سکواڈرن لیڈر (ر) عبدالحق عمرانی اور لیفٹیننٹ کمانڈر (ر) عطا اللہ شاہ سمیت این کیڈرڈ افسران سید سلمان حسین، جاوید احمد بلوچ، عارف عزیز، ملک محمد عثمان اصغر اور خاور اکبر شیخ کا نام بھی شامل ہے ۔39ویں سی ٹی پی کے افسران میں کیپٹن (ر )سید ذیشان حیدر، سید غضنفر علی شاہ، سمیرا اعظم، عبداللہ احمد، توقیر محمد نعیم، آصف امین، لیفٹیننٹ (رٹائرڈ) احمد محی الدین، کاشف ذوالفقار، نصیب اللہ خان، فراز احمد، نجیب اللہ پندرانی، سردار ماورھن خان، عبداللہ، شھلا، شہباز الٰہی، مہزور علی، کیپٹن (ر) محمد اجمل، محمد رشید، زنیرا اظفر، محمد عاصم، محمد بہرام خان، محمد عمران سیٹھی، شاہ نواز، حسام بن اقبال اور عمران احمد ملک شامل ہیں۔41ویں سی ٹی پی کے افسران میں سمیر نور، کیپٹن (ر) دوست محمد، محمد عبداللہ لک، کیپٹن (ر) مظہر اقبال، محمد عمر خان، زبیر نذیر احمد شیخ، جویریہ محمد جمیل، محمد عمران، صائحہ عزیز، محمد ایاز، محمد عثمان طارق بٹ، عنبرین علی اور سونیا شامروز خان کے نام شامل ہیں۔
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