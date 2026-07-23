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کیسز منتقلی درخواست پر نوٹس

  • پاکستان
کیسز منتقلی درخواست پر نوٹس

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے خلاف ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت کیسز ایک ہی عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے 7روز میں جواب طلب کرلیا۔

تنویر الیاس کے والد الیاس خان کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیاکہ کیا آپ نے سیشن جج کو درخواست دی تھی۔ وکیل نے کہااستدعا ہے کہ آرڈرمعطل کیاجائے ۔ چیف جسٹس نے کہا اس طرح کوئی بھی آرڈر معطل نہیں کیا جا سکتا، رپورٹس اور جواب آنے دیں پھر دیکھتے ہیں۔

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