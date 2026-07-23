صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش : نکاسی آب کا نظام موثر رہا

  • پاکستان
بارش : نکاسی آب کا نظام موثر رہا

لاہور(این این آئی)پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ریکارڈ بارش کے باوجود پورے پنجاب میں مشینری متحرک رہی اور نکاسی آب کا عمل تیزی سے جاری رہا۔۔۔

اس وقت ریکارڈ بارش ہو رہی ہے اور ریکارڈ کام بھی کیا جا رہا ہے، پنجاب کے 41 اضلاع میں مشینری موجود ہے اور تمام متعلقہ ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں۔ایک انٹر ویو میں انہوں نے کہا کہ منگل کے روز گوجرانوالہ میں ریکارڈ بارش ہوئی، تاہم بروقت نکاسی آب کو یقینی بنایا گیا، سیف سٹی کے ذریعے صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ وزیراعلی ٰپنجاب خود بھی تمام انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماضی میں کئی کئی ہفتے پانی کھڑا رہتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے ، لاہور ہائیکورٹ اور لکشمی چوک جیسے اہم مقامات کو بھی فوری طور پر کلیئر کر دیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چیونٹیوں سے سجے پکوان تیار کرنے پر ہوٹل مالک کو جیل

71سالہ خاتون نے ڈوبنے والے شخص کی زندگی بچالی

ایندھن بحران ،کیوبا میں سولر سے چلنے والی ٹرائی سائیکل

برطانیہ،عدالت کے نیچے دفن 800برس قدیم قلعہ دریافت

موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے ؟

آپ سوچیں، روبوٹ کام کردے گا،نئی ٹیکنالوجی متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak