عمران خان کیخلاف شہبازشریف کے ہتک عزت دعویٰ کی سماعت 5ستمبر کو دلائل طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کیخلاف وزیراعظم شہباز شریف کے ہتک عزت دعویٰ کی سماعت ہوئی۔
ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے وکیل کی بانی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر5 ستمبر کو دلائل طلب کرلئے، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے پانامہ لیکس کے معاملے پر رشوت آفر کرنے کا جھوٹا الزام عائد کیا ، عدالت دس ارب روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے ،بانی کے وکیل نے کہا کہ قانونی مشاورت کے لئے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔
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