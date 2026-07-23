صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین سیکشن افسر تبدیل، قدرت علی موسمیاتی تبدیلی، عمر فاروق وزارت پٹرولیم تعینات

  • پاکستان
تین سیکشن افسر تبدیل، قدرت علی موسمیاتی تبدیلی، عمر فاروق وزارت پٹرولیم تعینات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے متعدد افسران کے تبادلے وتعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے۔

احکامات کے مطابق آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ 18 کے افسر و سیکشن افسر وزارت مذہبی امور کو تبدیل کرکے سیکشن افسر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکشن افسر وزارت توانائی قدرت علی کو تبدیل کرکے وزارت موسمیاتی تبدیلی اورسیکشن افسر وزارت تجارت عمرفاروق کوتبدیل کرکے وزارت پٹرولیم تعینات کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak