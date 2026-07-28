صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرسٹر ظفر اللہ خان، ایڈووکیٹ جنرل پنجاب تعینات، نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
بیرسٹر ظفر اللہ خان، ایڈووکیٹ جنرل پنجاب تعینات، نوٹیفکیشن جاری

لاہور(آن لائن)گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بیرسٹر ظفر اللہ خان کو ایڈووکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

 نوٹیفکیشن کے مطابق بیرسٹر ظفر اللہ خان اب صوبہ پنجاب کے چیف لا آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے ، وہ صوبائی حکومت کو قانونی معاملات میں مشاورت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اہم مقدمات میں حکومت پنجاب کی نمائندگی بھی کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak