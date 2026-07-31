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بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی اعتراضات کے خلاف اپیل مقرر چیف جسٹس ان چیمبر سماعت کرینگے

  • پاکستان
بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی اعتراضات کے خلاف اپیل مقرر چیف جسٹس ان چیمبر سماعت کرینگے

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کی درخواست پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف دائر اپیل سماعت کیلئے مقرر کر دی گئی۔

چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی جمعہ کو اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا تھا کہ جمع کرائے گئے وکالت نامے پر بانی پی ٹی آئی کے دستخط موجود نہیں جس کے باعث درخواست پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اعتراض کے بعد قانونی ٹیم نے دستخط شدہ وکالت نامہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیمبر میں سماعت کریں گے جہاں اعتراضات برقرار رکھنے یا درخواست باقاعدہ سماعت کیلئے مقرر کرنے سے متعلق فیصلہ متوقع ہے۔ 

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