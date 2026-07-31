صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنگو :چیک پوسٹ پر حملے میں شہید ڈی ایس پی سمیت 10 اہلکاروں کی نمازِ جنازہ ادا

  • پاکستان
ہنگو :چیک پوسٹ پر حملے میں شہید ڈی ایس پی سمیت 10 اہلکاروں کی نمازِ جنازہ ادا

ہنگو (مانیٹرنگ ڈیسک) ہنگو میں خزینہ بانڈہ پولیس چیک پوسٹ پر حملے میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی سمیت 10 اہلکاروں کی نمازِ جنازہ ادا۔۔۔

خیبر پختونخوا پولیس کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد تمام اہلکاروں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں۔خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بدھ کے روز ہونے والے حملے اور اس کے جواب میں کیے جانے والے آپریشن میں ڈی ایس پی دیار خان سمیت 10 پولیس اہلکار شہید جبکہ ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 28 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانوی شخص کا ا یک منٹ میں فِش سٹکس کھانے کا ریکارڈ

کرتب دیکھاتے خاتون کا تیر شوہر کی گردن کو جا لگا

ایک سانس میں پانی کے اندر 86پش اپس کاعالمی ریکارڈ

برطانیہ:لائبریری کو 116برس بعد کتابیں واپس مل گئی

30سیکنڈ میں دل کی بیماریوں کا پتا لگانے والا ٹوائلٹ

اے آئی ڈراموں کیلئے چہرہ کرائے پر دیں،700 ڈالر کمائیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak