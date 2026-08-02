صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2لاکھ نئے گھریلو گیس کنکشنز کی درخواستوں پر عملدرآمد روکدیا گیا

  • پاکستان
2لاکھ نئے گھریلو گیس کنکشنز کی درخواستوں پر عملدرآمد روکدیا گیا

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) آبنائے ہرمز پر کشیدہ صورتحال،ایل این جی کی محدود درآمد کے باعث تاحال گھریلو نیو کنکشنز پر پابندی برقرار، پنجاب اور خیبرپختونخوا میں 2 لاکھ 6 ہزار سے زائد نیو کنکشنز کی درخواستوں پر عملدرآمد روک دیا گیا۔

 ذرائع کے مطابق 85 ہزار8 سو سے زائد صارفین کے ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے کے باوجود کنکشنز روک لئے گئے ،1 لاکھ سے زائد صارفین نے 25 ہزار کا ارجنٹ وائوچر جمع کروایا، ان کا ڈیمانڈ نوٹس روک دیا گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ نے اپریل میں نیو گیس کنکشنز کی درخواستوں پر عملدرآمد روک دیا تھا،نیو گیس کنکشنز روکنے پر صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ نیو کنکشنز پر پابندی نہیں لگائی گئی، ایل این جی کی سپلائی متاثر ہونے پر گھریلو نیو گیس کنکشنز عارضی طور پر روکے گئے ہیں ،سپلائی روٹین پر آتے ہی دوبارہ کنکشنز لگانے کا عمل شروع کردیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12 وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

پی ٹی آئی رہنما عبداللہ قتل کیس،6سہولت کار گرفتار

اوورسیزپاکستانی کو قطر سے سیالکوٹ بلاکر قتل کرڈالا

مریدکے :شوہر سے جھگڑے پر خاتون نے خودکشی کر لی

مختلف شہروں میں مبینہ پولیس مقابلے ، ڈکیتی کے 2ملزم ہلاک

کامونکے 2:منشیات فروش گرفتار اڑھائی کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak