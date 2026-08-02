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جسٹس شاہد کریم 19اگست کو ریٹائرڈہوجائینگے

  • پاکستان
جسٹس شاہد کریم 19اگست کو ریٹائرڈہوجائینگے

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شاہد کریم 62 سال عمر کی مقررہ حد پوری ہونے پر 19اگست کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، وہ 7نومبر 2014 کو لاہور ہائیکورٹ میں جج تعینات ہوئے اور سنیارٹی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہیں۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شاہد کریم 62 سال عمر کی مقررہ حد پوری ہونے پر 19اگست کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، وہ 7نومبر 2014 کو لاہور ہائیکورٹ میں جج تعینات ہوئے اور سنیارٹی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہیں۔

 

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