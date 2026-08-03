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وفاقی تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات ختم،آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز

  • پاکستان
وفاقی تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات ختم،آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز

اسلام آباد (آئی این پی )اسلام آباد کے وفاقی تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات ختم ہو گئیں، آج سے سکولز ،کالجز میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گا ۔

 تمام سرکاری سکولز اور کالجز میں 25 مئی سے 31 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیاں رہیں، 31 جولائی کو گرمیوں کی تعطیلات کا باقاعدہ اختتام ہو گیا ہے جس کے بعد تعلیمی ادارے آج صبح کھولنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔

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