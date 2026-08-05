صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت داتا گنج بخشؒ کے 983 ویں عرس کی 3روزہ تقریبات ختم

  • پاکستان
حضرت داتا گنج بخشؒ کے 983 ویں عرس کی 3روزہ تقریبات ختم

ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی دربار پر حاضری ، عبادات و دعاؤں میں شرکت لنگر، دودھ کی سبیل ، ٹھنڈے پانی کے خصوصی انتظامات ،میڈیکل کیمپس فعال رہے

لاہور(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) حضرت داتا گنج بخشؒ کے 983ویں سالانہ عرس کی تین روزہ تقریبات منگل کو اختتام پذیر ہو گئیں۔ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں نے داتا دربار پر حاضری دی اور عبادات و دعاؤں میں شریک ہوئے ، عرس کے آخری روز دربار پر خصوصی دعا، قرآن خوانی، محافلِ نعت، ذکر و اذکار اور دیگر روحانی تقریبات ہوئیں ۔زائرین کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر دربار انتظامیہ نے لنگر، دودھ کی سبیل اور ٹھنڈے پانی کے خصوصی انتظامات کئے ، زائرین کی سہولت کیلئے میڈیکل کیمپس، ریسکیو سروسز اور رہنمائی مراکز بھی فعال رہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے ۔سکیورٹی کے پیش نظر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار تعینات کئے گئے ،جبکہ دربار اور اطراف کے علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمروں اور واک تھرو گیٹس کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جاتی رہی ۔ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے خصوصی ٹریفک پلان نافذ کیا گیا جس کے تحت متعدد سڑکوں پر ٹریفک ڈائیورژن کئے گئے ، شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ سفر کے دوران متبادل راستے اختیار کریں۔ عرس کی تقریبات کے باعث لاہور میں منگل کو مقامی تعطیل تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف واقعات میں 2 کمسن بھائیوں سمیت 4افراد ڈوب کر جاں بحق

11وارداتیں ،ٖٖ 7شہریوں سے 24لاکھ سے زائد نقدی لوٹ لی گئی

ہربنس پورہ:معمولی جھگڑے پر ماں،ہمسائی قتل،دولڑکیاں زخمی

2 بین الاضلاعی ڈیلرز گرفتار 10کلو ہیروئن برآمد

دکاندارکھلا پٹرول بیچنے پر گرفتار

لاکھوں کاجعلی چیک دینے پرمقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak