نیا البم میرے میوزک کیریئر میں اہم موڑ ہے :عاطف اسلم
لاہور(شوبزڈیسک )عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا کہنا ہے کہ نیا البم ‘صبح آئے نا’ میرے میوزک کیریئر میں اہم موڑ ہے۔
حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں نئے البم کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، اس لیے میں نے دوبارہ زیرو سے آغاز کیا اور اپنے آپ سے یہ کہا کہ اللّٰہ کے فضل سے لوگوں نے مجھے سٹار بنا دیا ہے لیکن اب فنکار بننے کا وقت ہے ۔ میں اب تک اپنے مداحوں کے لیے اور میوزک کمپنیوں کے لیے گاتا رہا ہوں، لیکن اب میں نے اپنے لیے کچھ کرنے کا سوچا اور پھر یہ البم تیار کیا۔گلوکار نے اپنے 25 سالہ میوزک کیریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹس، کنسرٹس اور دیگر چیزوں میں مصروف رہنے کے دوران میں نے اپنے آپ سے ہی رابطہ کھو دیا تھا، حالانکہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کی شہرت بھی ایک نعمت ہے ، لیکن اب میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ میں وہی کروں جو میرا دل چاہتا ہے ۔ میں نے اپنے اس البم کے لیے کسی ڈیڈ لائن کا انتخاب بھی اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو بھی میوزک تخلیق کروں اسے پورے دل سے کروں۔
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