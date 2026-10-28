صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن فراڈ: ہزاروں مشکوک لنکس ، موبائل نمبرز بلاک

  • پاکستان
آن لائن فراڈ: ہزاروں مشکوک لنکس ، موبائل نمبرز بلاک

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے )نے آن لائن فراڈ، جعلی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکہ دہی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں مشکوک لنکس، موبائل نمبرز اور ڈیوائسز بلاک کردیں۔

 سینیٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق میں پیش کردہ دستاویزات کے مطابق الیکٹرانک فراڈ سے متعلق 15 ہزار 706 سے زائد مشکوک لنکس کی جانچ پڑتال کی گئی جن میں سے 15 ہزار 39 یعنی 95.75 فیصد بلاک کردیئے گئے ۔ ان میں ویب سائٹس، ایپس، فیس بک، انسٹاگرام، ایکس اور ٹک ٹاک کے لنکس شامل تھے ۔ دستاویزات کے مطابق ستمبر 2023 سے ستمبر 2026 تک فراڈ میں مبینہ استعمال پر 6 ہزار 818 موبائل نمبرز، 5 ہزار 925 ڈیوائسز اور 174 قومی شناختی کارڈز بلاک کیے گئے جبکہ 6 ہزار 818 کیسز ایف آئی اے اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کو بھجوائے گئے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کافی پینے والوں میں جسمانی چربی کم ہونے کا امکان:تحقیق

آسٹریلوی شہری کو مٹی سے لاکھوں ڈالرز کا سونا مل گیا

گاڑی میں گھسا ریچھ اندر ہی پھنس گیا، توڑ پھوڑ مچا دی

نوکری چھوڑنے کیلئے 11لاکھ آفر،انٹرنیٹ سے مشورہ مانگ لیا

مونا لیزا کی خوبصورتی کے پیچھے چھپا راز دریافت کرنیکا دعویٰ

خطرے والی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونا بچوں کیلئے فائدہ مند

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak